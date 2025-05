Die Verfassungsschutz-Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch hat eine Diskussion über den Umgang mit Mitgliedern der Partei im Staatsdienst ausgelöst. Einige Politiker fordern, dass sie zum Beispiel nicht in Behörden oder bei der Polizei arbeiten dürfen.

Die scheidende Bundesinnenministerin Nacy Faeser spricht sich für Einzelfallprüfungen aus. Mehrere Unionspolitiker sehen das ähnlich - zum Beispiel NRW-Innenminister Herbert Reul. Der CDU-Politiker sagte im WDR-Interview, man könne AfD-Mitglieder nicht einfach aus dem Dienst entlassen. Es müsse im jeden Fall nachgewiesen werden, dass die Person ihre Treuepflicht gegen den Staat verletzte habe. Hier gibt es das Interview im Wortlaut:

WDR: Wird eine AfD-Mitgliedschaft für Landesbeamte Konsequenzen haben?

Herbert Reul: So einfach ist das nicht. Man muss, wenn man jemanden aus dem Öffentlichen Dienst entfernen will, nachweisen, dass genau diese Person ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt hat. Da ist die Mitgliedschaft in einer Organisation ein Grund. Aber ob das ausreicht, glaube ich nicht - das wird man sehen. Es muss in jedem Fall einzeln nachgeprüft werden. Und in NRW haben wir noch eine besondere Situation, dass der Landesverband der AfD sich auch ein bisschen anders darstellt als im gesamten Bundesgebiet.

WDR: Gilt das auch für angehende Beamte, wie Referendare?

Reul: Erst mal ja. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden, insofern gibt es keinen Automatismus. Und es gibt auch nicht irgendetwas, was wir jetzt veranlassen, sondern wir werten jetzt erst mal ganz gründlich aus: Was hat das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgeschrieben? Was davon gilt für uns? Und welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Ich bin kein Freund von Schnellschüssen.