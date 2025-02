WEITERE NACHRICHTEN

Christian Lindner (FDP) stellt sich am WDR-Foodtruck den Fragen.

Wahlkampf der Spitzenkandidaten in NRW • Nachdem gestern CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz seinen Wahlkampfauftritt im Sauerland hatte, kommt der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck heute nach Aachen. Am Abend wird der Wirtschaftsminister in die Talbot-Halle auftreten. Nach den aufregenden Debatten im Deutschen Bundestag über die Migrationspolitik gibt es weiterhin in allen Parteien viel Redebedarf. Den Fragen des WDR stellte sich FDP-Chef Christian Lindner gestern an einem ungewöhnlichen Ort - an einer Imbissbude.

USA erhöhen Zölle auf Waren aus Kanada, Mexico und China • US -Präsident Trump hat Importe aus Mexiko, Kanada und China mit neuen Zöllen belegt. Alle Einfuhren aus Mexiko und Kanada sollten mit einer Gebühr von 25 Prozent belastet werden, teilte die US -Regierung am späten Abend mit. Für kanadisches Öl und Erdgas soll vorübergehend ein Zoll von zehn Prozent erhoben werden. Die Zölle treffen auch die deutsche Autoindustrie, weil zum Beispiel Volkswagen in Mexiko produziert. Für Importe aus China wollen die USA ab sofort zehn Prozent erheben - zusätzlich zu den bereits bestehenden 25 bis 100 Prozent. Durch die Zölle werden auch Waren in den USA teurer. Das Weiße Haus begründet die Zölle damit, dass " die außerordentliche Bedrohung durch illegale Ausländer und Drogen, einschließlich des tödlichen Fentanyl, einen nationalen Notstand " darstelle.

Elon Musk pflegt in der neuen US-Regierung ein enges Vehrältnis zu Präsident Donald Trump.

Musk hat vollen Zugang zu US-Zahlungssystem • Milliardär Elon Musk hat laut "New York Times" Zugang zum Zahlungssystem des US-Finanzministeriums erhalten. Darin sind die persönlichen Daten von Millionen US-Bürgern gespeichert. Musk, der unter anderem Chef von Tesla und SpaceX ist, leitet die neue Abteilung Regierungseffizienz der US-Regierung. Der demokratische US -Senator Ron Wyden teilte auf der Online-Plattform Bluesky mit, nach seinen Informationen habe Musk den Zugang vom neu ernannten US-Finanzminister erhalten: " Sozialversicherungs- und Medicare-Leistungen, Zuschüsse, Zahlungen an Vertragspartner des Staates, einschließlich derer, die direkt mit Musks eigenen Unternehmen konkurrieren. Alles. "

EU-Regeln für Umgang mit KI in Kraft • In der Europäischen Union gelten ab heute neue Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI). So ist nach dem KI -Gesetz der EU der Einsatz von KI -Programmen verboten, die eine Bewertung nach sozialem Verhalten vornehmen. Damit können Menschen in Verhaltenskategorien eingeteilt, belohnt oder bestraft werden. Die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum soll auch grundsätzlich nicht erlaubt sein. Mit Ausnahmen: Polizei und andere Sicherheitsbehörden sollen die Gesichtserkennung nutzen dürfen.

Österreich erhöht Pfand auf Bierflaschen • Nach mehr als 40 Jahren erhöhen die heimischen Brauereien das Pfand für die klassische 0,5-Liter-Bierflasche von neun Cent auf 20 Cent. Die Brauereien begründen das damit, dass offenbar immer mehr Menschen Flaschen weggeworfen haben, als sie zurückzubringen. Erst Anfang des Jahres hatte es in Österreich wegen Pfand Diskussionen gegeben: Denn seit dem 1. Januar werden 25 Cent Pfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen aus Aluminium erhoben.