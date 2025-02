Merz macht Wahlkampf im Sauerland: Heimspiel nach anstrengender Woche

Etwa 150 Menschen empfingen CDU-Chef Merz am Vormittag bei -4 Grad auf dem Rathausplatz der Gemeinde Bestwig. Zu Hause im Sauerland kann er aufatmen: Nach einer Woche, in der er im Bundestag und außerhalb für eine Verschärfung der Migrationsregeln gekämpft hatte - und in einer Woche, in der Tausende Menschen in NRW und in ganz Deutschland gegen die gemeinsame Abstimmung der Union mit der AfD auf die Straßen gegangen waren.

Gespräche zu Migration und Bundestagsabstimmungen

Die Asylpolitik und die jüngsten Debatten im Bundestag standen auch im Zentrum seiner Gespräche mit den Menschen vor Ort. Von einem Großteil erhielt er Zustimmung für sein Handeln. Zwar sagten auch viele, dass es nicht optimal verlaufen, aber trotzdem richtig gewesen sei.

Friedrich Merz (CDU) in Bestwig

" Wann soll man denn eine solche Klärung herbeiführen, wenn nicht drei Wochen vor einer Bundestagswahl? ", sagte Merz in Bestwig dem WDR zu seinem Vorstoß im Bundestag. Und weiter:

"Jetzt ist Klarheit." Friedrich Merz,

Unionskanzlerkandidat

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim Wahlkampf von Friedrich Merz auf dem Rathausplatz in Bestwig

Merz hatte bei zwei Anträgen und einem Gesetzentwurf zur Migration bewusst in Kauf genommen, dass sie durch die in Teilen rechtsextreme AfD eine Mehrheit finden - auch wenn er lieber eine Mehrheit der politischen Mitte bekommen hätte. Einer der Anträge wurde tatsächlich beschlossen.