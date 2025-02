"Wir sind die Brandmauer" - Demos gegen CDU-Migrationskurs in ganz NRW

In Aachen zehnmal so viele Menschen wie erwartet

In Aachen versammelten sich nach Angaben der Polizei circa 3.000 Menschen zu einer Kundgebung unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer - unsere Stimme gegen den Tabubruch" . Angemeldet waren nur 250 - erschienen sind also ungefähr zehnmal so viele. Deshalb mussten unter den Demonstrierenden spontan Freiwillige gesucht werden, die als Ordner mitlaufen. Unter den Demonstrierenden waren nach WDR-Informationen Menschen mit Kindern und auch Politiker von SPD und Grünen.

Die Kundgebung gegen den CDU-Migrationskurs in Aachen

Es gab viel Wut und Kritik an Friedrich Merz, ihm wurde Wortbruch vorgeworfen. Die Stimmung war emotional, Demonstrierende berichteten, dass Erfahrungen mit Rassismus zugenommen hätten oder erzählten von Kriegserinnerungen ihrer Großeltern und warum Faschismus nie wieder einen Platz haben dürfe. Bei einem Lied darüber, dass "nie wieder" jetzt sei, kamen einzelnen Demonstrierenden die Tränen.

Auch in Neuss, Recklinghausen, Arnsberg, Paderborn und Wuppertal haben Menschen demonstriert. Die Union hatte am Mittwoch mit Hilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag durchgesetzt - der hat aber keine direkten politischen Folgen. Ein Gesetzentwurf zur tatsächlichen Begrenzung der Migration am Freitag scheiterte.