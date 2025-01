Aufregung um Merz, AfD und Migration: Was ist da eigentlich los?

Seit Tagen ist es das bestimmende Thema in den Nachrichten: die Pläne von Kanzlerkandidat Friedrich Merz ( CDU ) zur Verschärfung der Migrationspolitik. Im Bundestag gibt es dazu Debatten und Abstimmungen. Am Mittwoch verschaffte die AfD einem Unions-Antrag die Mehrheit. Die Empörung darüber ist groß. Es gibt Demos, Austritte aus der CDU, sogar Kritik von Altkanzlerin Merkel. Aber auch Applaus. Worum geht es bei all dem genau?

Fragen und Antworten zur aktuellen Debatte:

Am Mittwoch ist etwas passiert, was es noch nie gegeben hat: Im Bundestag konnte ein Antrag nur deshalb eine Mehrheit finden, weil auch die AfD-Fraktion zugestimmt hat. Es war ein Antrag der CDU-CSU-Faktion zur Abweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen.

Ohne die Stimmen der in Teilen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD wäre der Antrag nicht beschlossen worden. Die Stimmen aus CDU/ CSU und FDP hätten nicht gereicht - auch nicht mit Stimmen des BSW und von Fraktionslosen.

Dass es dazu kommen konnte, hatte CDU/CSU-Kanzlerkandidat Merz vorab ausdrücklich in Kauf genommen: Er lasse sich nicht davon abbringen, das Richtige zu tun, " nur weil die Falschen es auch für richtig halten ".

Der Knackpunkt: Eigentlich wollen weder CDU und CSU, noch SPD , Grüne, FDP, Linke und BSW mit der AfD zusammenarbeiten. Die CDU hatte das schon 2018 auf einem Parteitag in einem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss festgehalten. Parteichef Merz hat das oft wiederholt, versprach schon 2022 " eine Brandmauer zur AfD ".

Darüber hinaus erklärte er im November im Bundestag ganz konkret die Absicht, dass - zumindest bis zur Bundestagswahl - " weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen in der Sache hier im Haus auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da von der AfD zustande kommt ". An diese Worte erinnerte ihn nun auch Altkanzlerin und Parteikollegin Angela Merkel.

Das ist die entscheidende Frage. War die gemeinsame Mehrheitsbeschaffung von Union, FDP und AfD am Mittwoch schon eine Zusammenarbeit? Und wird es in Zukunft weitere geben im Bundestag und in Landesparlamenten? Darüber wird seit Tagen heftig debattiert.

Zum einen streiten natürlich die Politikerinnen und Politiker. Mitten im Wahlkampf ist der Vorstoß von Merz ein gefundenes Fressen für den politischen Gegner. In der SPD und anderen Parteien sprechen nun viele davon, dass bei der Union die " Brandmauer zur AfD " gefallen sei.

Merz widerspricht dem vehement. Nach der Abstimmung mit der AfD sagte er in den ARD-Tagesthemen: " Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD. Und da können jetzt AfD-Leute triumphieren, wie sie wollen. "

Aber ist auf diese Aussage Verlass? Darüber kann nur spekuliert werden. Manche Beobachter sagen: Eine richtige Zusammenarbeit mit der AfD wird es nicht geben. Andere sagen: Nach dieser gemeinsamen Abstimmung wird es nun früher oder später zu einer Zusammenarbeit kommen - sei es im Bundestag oder in den Landesparlamenten.

Eine genaue Aussage, ob der Vorstoß von Merz in der Bevölkerung mehr Zustimmung oder mehr Ablehnung findet, lässt sich nicht treffen. Es gibt aber Meinungsbilder und viele Demonstrationen:

Als Reaktion auf ein Pro und Contra bei WDR 2 hat eine klare Mehrheit der Hörerinnen und Hörer, die sich bei dem Sender gemeldet haben, angegeben, dafür zu sein, dass Merz den Gesetzentwurf mit den Stimmen der AfD durchbringt.

Die "Bild" veröffentlichte am Freitagmorgen eine als repräsentativ geltende Umfrage, die sie beim Meinungsorschungsinstitut INSA in Auftrag gegeben hatte. Demnach haben CDU/CSU nach der Abstimmung mit der AfD am Mittwoch Zustimmung eingebüßt. Sie fallen demnach um einen Prozentpunkt auf 29 Prozent. Die SPD legte demnach um 1,5 Punkte 17 Prozent zu.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen ARD-DeutschlandTrend von Infratest dimap findet die Forderung nach einer schärferen Asylpolitik in der Bevölkerung eine Mehrheit. Die meisten Menschen wurden dafür allerdings schon vor der Abstimmung am Mittwoch im Bundestag befragt.

In vielen Orten in NRW und ganz Deutschland gibt es in diesen Tagen Demonstrationen. Der Protest richtet sich vor allem an die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD. Bei den Demonstrationen sind aber auch Befürworter von Merz' Vorstoß zu finden, beobachtet der WDR.

Manche Politik-Beobachter sind der Meinung: Am Ende werde vor allem die AfD von den aktuellen Ereignissen um die Bundestagsabstimmungen profitieren. Wissen wird man es erst, wenn die Ergebnisse der Bundestagswahl am 23. Februar vorliegen.

Der politische Streit ist groß rund um die aktuellen Abstimmungen zur Migration im Bundestag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach der Abstimmung am Mittwoch bei "Maischberger" im Ersten: Er könne Merz nun nicht mehr trauen. Hat die Union jetzt einen irreparablen Scherbenhaufen hinterlassen? Sowohl bei SPD als auch Grünen?

Die Antwort wird es erst nach der Wahl geben. Dann heißt es in Sondierungs- und Koalitionsgesprächen: Gemeinsamkeiten finden. Bis dahin ist aber erst mal Wahlkampf. Und das bedeutet: demokratischer Wettstreit der Ideen und Meinungen, in dem die Parteien um klare Profile und Unterscheidbarkeit bemüht sind. Spätestens jetzt ist der Wahlkampf in seiner wirklich heißen Phase angekommen.

