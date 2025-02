Beim Interview setzte sich Christian Lindner gegen diesen Vorwurf von Friedrich Merz zur Wehr. Er sagte, Merz wolle von den "Abweichlern" seiner eigenen Fraktion ablenken und betonte, dass das Gesetz zumindest im Bundestag beschlossen worden wäre, wenn die Union den eigenen Antrag geschlossen unterstützt hätte. Außerdem fand Lindner noch einen weiteren Punkt politisch interessant: " Alle CDU geführten Länder, inklusive Nordrhein-Westfalen, haben gesagt, sie würden einen solchen Gesetzentwurf nicht mittragen ." Man müsse sich daher seiner Auffassung nach fragen, "ob das Manöver von Friedrich Merz so notwendig war.“

FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner im Interview

Zu den "Abweichlern" in den eigenen Reihen betonte Christian Lindner, dass es verschieden Gründe gäbe, warum diese nicht an der Abstimmung teilgenommen hätten, wie beispielsweise "unabweisbare Termine" oder Krankheitsfälle. Er räumte aber auch ein, dass es Kolleginnen und Kollegen gäbe, die zwar in der Sache den Vorschlag für eine Migrationswende für richtig halten würden. Aber die gesagt hätten: "Sie persönlich wollen das Vorgehen von Friedrich Merz, jetzt einen solchen Gesetzentwurf durch den Bundestag zu bringen - unter Inkaufnahme der Zustimmung der AfD - nicht mitmachen."

"Wir haben einem CDU-Gesetzentwurf zugestimmt. Einem AfD-Antrag stimme ich niemals zu. AfD-Kandidatinnen und -Kandidaten wähle ich nicht. Niemals würde die FDP mit der AfD zusammenwirken." Christian Lindner, Spitzenkandidat der FDP

Christian Lindner sagte, dass er persönlich kein Problem damit gehabt habe, den Antrag mitzutragen. Er betonte: " Wenn die CDU einen Antrag stellt oder einen Gesetzentwurf, dann bewerte ich den nach der Sache. " Seiner Meinung nach sei es falsch, einer Sache nicht zuzustimmen, nur weil eine andere Fraktion dem zustimmt, denn " dann hätte diese Fraktion, also die AfD Fraktion, ja Macht über unser Abstimmungsverhalten ", schlussfolgert Lindner.

Migration: Mehr Kontrolle an den Grenzen

Beim Thema Migration ging Lindner hauptsächlich auf die Forderung nach dauerhaften Grenzkontrollen ein. Ein Thema, bei dem sich gerade jüngere Menschen aus der WDR-Community fragen, was das genau bedeuten würde. Sollen die Grenzen künftig nicht mehr offen sein? Können wir nicht mehr einfach so in die Niederlande reisen? Christian Lindner antwortete darauf: " Doch das soll schon so sein, aber wir brauchen an der Grenze eine Kontrolle. " Das müsse nicht unbedingt "der Schlagbaum sein". Dabei könne es sich zum Beispiel um Einzelfallkontrollen an bestimmten Routen handeln. Klar sei aber: "D as Instrument brauchen wir ."

Gleichzeitig betonte Christian Lindner, man müsse dafür sorgen, dass es leichter wird, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern. Denn was Deutschland dringend bräuchte, sei Fachpersonal - " von der Pflege angefangen, bis hin zur Künstlichen Intelligenz ".

Es dürfe jedoch keine irreguläre Einwanderung in unseren Sozialstaat geben. Zum einen, weil die wirtschaftlichen Folgen zu groß seien und zum anderen, weil es dadurch auch Sicherheitsprobleme gäbe. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Erwartung, " dass wir die Sicherheit für die Menschen, die hier sind, an jeder Stelle und zu jeder Zeit wiederherstellen “, sagt Lindner.

Wirtschaft: Weniger Ideologie, mehr Aufschwung

Die Wirtschaft in Deutschland muss laut Christian Lindner gestärkt werden und weltweit wettbewerbsfähiger werden. Dazu verwies er vorrangig auf drei Punkte, die auch alle im Wahlprogramm der FDP nachzulesen sind. Erstens brauche es einen radikalen Bürokratieabbau in Deutschland - " Von der Bonpflicht, die niemand gewollt hat, bis hin zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. " Dadurch könne auch die Verwaltung schlanker werden, wodurch Milliarden eingespart werden könnten.

Außerdem brauche es laut Lindner ein Steuersystem, " das den Aufschwung fördert, statt zu bremsen. " In diesem Zusammenhang schlug er beispielsweise Steuerfreiheit des Überstundenzuschlags und einen schrittweise stattfindenden Abbau des Solidaritätszuschlags vor. Dadurch solle die weltweite Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder gestärkt werden. Außerdem sollten sich beispielsweise Beförderungen und Gehaltserhöhungen auch Netto wieder bemerkbar machen, meinte Lindner, damit " sich für jeden einzelnen auch der eigene Einsatz lohnt. "

„Wir brauchen in unserer Wirtschaft wieder echte Wettbewerbsfähigkeit." Christian Lindner, Spitzenkandidat der FDP

Lisa Bertram und Florian Gregorzyk führten das Interview

Drittens forderte Lindner " weniger Ideologie in der Klima- und Energiepolitik. " Er sagte, dass Deutschland für seine Klimapolitik weltweit belächelt würde, da diese uns " viel wirtschaftliche Substanz " koste und trotzdem nicht " bei der Bekämpfung der Erderwärmung " helfe. Auf die Frage, woher der Strom denn kommen soll, sagte Lindner: " Hauptsache, wir haben einen, der bezahlbar ist und der uns den Weg in Richtung Klimaneutralität mit gleichzeitigem wirtschaftlichem Fortschritt verbindet. "

Krieg und Frieden: Frieden und Freiheit muss man verteidigen

Beim Thema Krieg und Frieden machte Lindner deutlich, dass er sich weiterhin auch für deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine einsetze.

Er betonte, dass Frieden und Freiheit nichts sei, was einem geschenkt würde. Stattdessen müsse man Frieden und Freiheit jeden Tag verteidigen. Der Krieg in der Ukraine würde zeigen, dass es notwendig sei, " auch in unsere Sicherheit zu investieren. "

"Wenn man Vater wird, will man, dass der eigene Nachwuchs in Frieden und Freiheit aufwächst." Christian Lindner, Spitzenkandidat der FDP

Auf die Frage, ob seine künftige Vaterrolle seinen Blick auf den Krieg noch einmal verändert habe, sagte Lindner: " Vorher war ich auch schon für Frieden und Freiheit. Jetzt habe ich noch eine zusätzliche, ganz persönliche Motivation. "

Das komplette Interview zum Nachhören gibt es hier im WDR-Newspodcast 0630: