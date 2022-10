Der G7-Countdown läuft in Münsters City

Ein paar Infos für die G7 -Gäste lässt Sigrid Gorlt liegen, den Rest räumt sie in eine Kiste. Der Infostand der Bürgerhalle muss umziehen. Die Mitarbeiterin der Stadt räumt gerne das Feld für den hohen Besuch. Ihre Kolleginnen nebenan in der Tourist-Info packen ebenfalls ohne zu murren. Sie kommen für die Zeit des G7 -Treffens in der Stadtbücherei unter.

Zwei Tage bestimmt das Treffen der G7-Staaten das Leben in Münsters Mitte

Ob im Rathaus oder davor - die meisten Menschen haben Verständnis für die Umstände, die das Treffen den Münsteranern macht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage mag sich kaum jemand über zwei Tage Verkehrsbehinderung beschweren. Das Treffen nehme zwar die ganze Innenstadt in Beschlag, aber die meisten finden gut, dass es überhaupt und dann auch noch bei ihnen stattfindet.

Klimaktivisten: " Die Welt gehört nicht nur den G7 ! "

Klimaaktivisten haben für Donnerstag eine Demo angemeldet

Die Klimaktivisten haben ebenfalls nichts gegen das Treffen an sich, wohl aber gegen seine inhaltiche Ausrichtung, weil sich nur die Großen träfen und über den Weg der Welt berieten. Mati Kohnen und Marek Blanke planen gemeinsam mit anderen für den ersten Tag des Treffens eine Demo unter dem Motto: " Diese Welt gehört nicht nur den G7 ." Sie fordern mehr globale Gerechtigkeit.

Umsatzeinbußen in der Innenstadt befürchtet

Marc Brouwer betreibt das Marktcafé am Domplatz

Gastronomen und Einzelhändler rechnen zwar mit weniger Einnahmen während der Zeit des Treffens, aber beklagen sich ebensowenig sonderlich laut. Marc Brouwer betreibt das Marktcafé am Domplatz. Er glaubt, dass deutlich weniger Gäste als an normalen Tagen zu ihm finden, will aber trotzdem öffnen. Eventuell landen dafür einige hungrige Medienmenschen aus dem Pressezentrum im LWL -Museum bei ihm.

Blumenverkäuferin Marita Bertels hat unfreiwillig frei wegen des G7-Treffens

Auch Marita Bertels vom Blumenstand auf dem Prinzipalmarkt findet das Treffen richtig und wichtig. Aber sie gibt zu, etwas zwiegespalten zu sein. Sie ist wegen der Sicherheitszone rund ums Historische Rathaus für ihre Kundschaft kaum zu erreichen. Der Blumenstand, an dem sie arbeitet, bleibt deshalb geschlossen. Am Samstag ist er dann wieder geöffnet. Da werden auch alle wissen, ob die Welt nach dem G7 -Treffen in Münster wie von vielen erhofft etwas freundlicher aussieht als vorher.

