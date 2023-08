Besonders viele Kommunen in NRW erhöhen Grundsteuer deutlich

Was bedeutet das für Eigentümer und Mieter?

Die Erhöhung bedeutet sowohl für Eigentümer als auch für Mieter in den betroffenen Kommunen, dass sie mehr bezahlen müssen. Denn Eigentümer können die Grundsteuer über die Nebenkosten auf die Mieter umlegen. Auch in anderen Städten und Gemeinden müssen Eigentümer und Mieter damit rechnen, dass die Grundsteuer weiter steigt. Zwar hat die Bundesregierung zugesagt, dass die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral sein werde, sie hat das aber gar nicht in der Hand, weil die Kommunen den Hebesatz selbst bestimmen.

Was ist der Hebesatz?