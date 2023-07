Etwa 600.000 Grundsteuer-Erklärungen fehlen noch in NRW: Das sind die Folgen

Bislang seien in NRW etwa 5,9 Millionen Erklärungen eingegangen, teilte die Oberfinanzdirektion in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit. Gemessen an den etwa 6,5 Millionen Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die wegen der Grundsteuerreform allein in NRW neu bewertet werden müssen, sind das 91 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat seien etwa 100.000 Erklärungen hinzugekommen. Neun von zehn Erklärungen seien digital abgegeben worden. In etwa 80 Prozent aller Fälle hätten die Eigentümer den Grundsteuerwertbescheid und den Grundsteuermessbescheid von ihrem Finanzamt bereits erhalten.

Video starten, abbrechen mit Escape Die neue Grundsteuer: Chaos und Frust für Eigenheimbesitzer/innen Westpol. . 12:40 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 28.08.2023. WDR.

Ab jetzt wird geschätzt - Abgabe ist trotzdem Pflicht

Wenn nach den seit Wochen verschickten Erinnerungsschreiben immer noch keine Erklärung eingegangen sei, werde die Besteuerungsgrundlage jetzt geschätzt, warnte die Oberfinanzdirektion. Die Schätzung des Finanzamts entbinde aber nicht von der Pflicht, die Grundsteuererklärung noch abzugeben.