Grimme Online Award 2022

Guantanámo und Umwelt im Osten

Ein klassischer Podcast und ausgezeichnet in der Kategorie "Information" ist "Slahi: 14 Jahre Guantánamo". In diesem zwölfteiligen NDR -Podcast erzählen die Autoren die außergewöhnliche Lebensgeschichte im Kontext des islamistischen Terrors. Wie sieht er sein Handeln? Was machten Haft und Folter mit ihm? Neben Slahi kommen auch frühere Wegbegleiter zu Wort - und es gibt ein Gespräch zwischen Mohamedou Slahi und seinem Folterer. Das schafft Nähe und gibt einem wichtigen Thema den nötigen Raum.

Ebenfalls in der Kategorie "Information" ausgezeichnet wurde die interaktive Doku "Umwelt in Ostdeutschland" vom MDR . Jahrzehntelang brachte die Planwirtschaft der DDR mit ihren Umweltsünden die Natur an den Rand ihrer Belastbarkeit. In der interaktiven Doku scrollen sich die Nutzer von der Luft durch die Biosphäre bis in den Boden - und erfahren so eine Menge über die Beschaffenheit der Natur und welchen Schaden Umweltsünden anrichten können, die bis heute nachwirken.

Story Telling: Reportagen und Geschichten

Eine besondere Stärke von einigen ausgezeichnete Onlineangeboten ist, wie intensiv sie sich mit Themen beschäftigen, die im Alltag und den aktualitätsgetriebenen Medien keine oder nur eine geringe Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist Kandvala: Die zwei jungen Fotojournalisten Sitara Thalia Ambrosio und Iván Furlan Cano, 19 und 20 Jahre alt, haben auf eigene Faust eine nahe gehende, interaktive Dokumentation auf die Beine gestellt.

Die Macher haben intensiv mit flüchtenden Menschen der bosnischen Grenze gesprochen, in der Bauruine "Kandvala" - daher der Name des Projekts. Einfühlsam haben die beiden die ebenfalls jungen Menschen porträtiert, ihre Ängste, Sehnsüchte und Hoffnungen in Fotos, Videos, Audios und Texten festgehalten. Ein Angebot, das nachdenklich macht.

Geschichte (be)greifbar machen

Einige der prämierten Angebote versuchen auch, Geschichte verstehbar zu machen. Das gilt ganz besonders für das in der Kategorie "Wissen & Bildung" ausgezeichnete Angebot "Nuclear Games" - das im Augenblick durch Ukraine-Konflikt und Energiekrise wieder an Bedeutung gewinnt. Die Macher erzählen in einem Mix aus interaktiver Animation und Dokumentation von der Bedrohung der Menschheit durch acht Jahrzehnte Nukleartechnologie.

Der Uranabbau in der Sahara ist genauso Thema wie die Vertreibungen aufgrund der Atomtests im Bikini-Atoll oder der "Raketenmann" Kim Jong-Un. Die aufwändig gestalteten Graphic Novels, durch die die Nutzer scrollen können, werden ergänzt von Wissensbibliotheken mit Videos und Texten.

Fernsehmacher "Scobel" bekommt Publikumspreis

Ausgezeichnet mit dem Publikumspreis wurde der Youtube-Kanal des 3Sat-Moderators Gert Scobel, der sich dort als "Youtube-Philosoph" bezeichnet. In Scobels Kanal gibt es jeden Donnerstag ein neues Video zu den "großen Themen des Lebens": Alltägliches, Neues und Verblüffendes aus Wissenschaft, Philosophie, Gesellschaft, Ethik oder Kultur. Mit einem interdisziplinären und philosophischen Blick auf das, was wichtig ist. Scobel-style: Eine Stunde lang - mit unterhaltsamen und Verständnis fördernden grafischen Elementen. So interessiert Scobel gekonnt Menschen für anspruchsvolle Inhalte.