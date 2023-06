Der letzte Tanz der Leuchtkäfer

Wenn sie tanzen, ist Sommer: Glühwürmchen schwirren nach Einbruch der Dunkelheit gerne durch feuchte Wiesen, Waldlichtungen oder Gärten. So unscheinbar das Tierchen am Tage auch ist, am Abend hat es seinen glänzenden Auftritt dank Leuchtstoffmittel im Hinterleib. Der Leuchttanz der Glühwürmchen dient einzig dazu, jemanden für die Fortpflanzung zu finden.