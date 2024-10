Paketzusteller in Deutschland sind offenbar immer häufiger Angriffen und verbalen Bedrohungen ausgesetzt. " Für unsere 80.000 Zustellerinnen und Zusteller bundesweit sind solche Angriffe Alltag ", bestätigt ein DHL -Sprecher in Düsseldorf am Dienstag auf WDR- Anfrage.

Die zuständige Post-Vorständin Nikola Hagleitner hatte in einem Interview mit der Funke Mediengruppe beklagt, dass sich Kunden unter anderem auch beschwerten, wenn Mitarbeitende eine andere Hautfarbe hätten oder keine Briefe von Ausländern ausgehändigt bekommen wollten.

Forderung nach mehr Wertschätzung und Respekt

Viele Zusteller sind Angriffen ausgesetzt

Generell forderte Hagleitner wieder mehr Wertschätzung für Post-Beschäftigte. Das unterstreicht auch Steffen Wunderlich vom Paketdienst DPD : " Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, die Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den verschiedenen Berufsgruppen - gerade auch im Dienstleistungsbereich - wieder stärker in der Gesellschaft zu verankern ."

Die Unternehmen versuchen in Schulungen und Trainings ihre Mitarbeiter schon seit längerem auf mögliche Konfliktsituationen vorzubereiten. " Diese Schulungen sollen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen reagieren können. Darüber hinaus stehen die Vorgesetzten in den Depots in ständigem Kontakt mit den verantwortlichen Zustellern, um bei Bedarf schnell Unterstützung bieten zu können ", betont DPD-Sprecher Wunderlich.

Immer wieder Vorfälle auch in NRW

Angriffe auf Zusteller gibt es auch immer wieder in NRW . Im August wurde in Duisburg ein Paketbote attackiert, weil er seinen Transporter ungünstig am Fahrbahnrand parkte und nachfolgende Autos nicht schnell vorbeikamen.

Überregional Schlagzeilen machte im Sommer außerdem ein Hochhaus in Duisburg, in das DHL fast ein halbes Jahr lang keine Pakete mehr lieferte, weil Zusteller dort so häufig angegangen worden waren. Erst seit einigen Wochen wird testweise wieder eine Zustellung an zwei Tagen in der Woche unter Begleitung versucht.