Der Vorfall hatte im August vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt. Ein Polizist hatte in der Nacht vom 10. August im WGZ Bank -Park hinter dem Hauptbahnhof in Düsseldorf Oberbilk drei Mal aus seiner Dienstwaffe gefeuert. Ein Schuss traf einen 32-Jährigen in den Rücken.

Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung im Amt

Dem 27-jährigen Polizisten wird gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Es sei aber auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags möglich, heißt es im Eröffnungsbeschluss der Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rainer Drees.

Der angeklagte Beamte und eine Kollegin waren in der Nacht zum 10. August um kurz nach halb eins zu dem Einsatz in den Park am Düsseldorfer Hauptbahnhof gerufen worden. Dort sollte das spätere Opfer einen Mann und dessen Cousine mit einem Butterfly-Messer bedroht haben und dann weggerannt sein.