In einem offenen Brief fordern zudem offenbar 72 ehemalige ESC-Teilnehmer - darunter auch der Gewinner des letzten Jahres, Nemo aus der Schweiz - den Ausschluss des israelischen Nationalsenders KAN vom ESC. Das Schreiben wurde von verschiedenen Medien, darunter die britische Zeitung "The Independent", im Wortlaut veröffentlicht.

Protestbrief gegen israelischen Sender

Yuval Raphael singt für Israel

Dabei richtet sich das Schreiben nicht, wie teils behauptet, persönlich gegen die Sängerin, sondern gegen den israelischen öffentlichen Sender KAN. Zum Verständnis: Teilnehmen am ESC können nur Länder, die Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sind und einen nationalen Rundfunkdienst innerhalb der sogenannten Europäischen Rundfunkzone betreiben. Dazu gehört auch Israel.

In dem Schreiben an die EBU heißt es laut übereinstimmender Medien unter anderem: "KAN ist mitschuldig an Israels Genozid an den Palästinensern in Gaza." Der Sender sei Teil des "jahrzehntelangen Apartheidregimes und der militärischen Besatzung gegen das gesamte palästinensische Volk". Musik habe verbindende Kraft, deshalb dürfe sie nicht "zur Reinwaschung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit" benutzt werden.

Die Unterzeichner erinnern daran, dass die EBU Russland 2022 nach seinem Angriff auf die Ukraine vom Wettbewerb ausschloss. "Wir akzeptieren diese Doppelmoral gegenüber Israel nicht", so das Zitat aus dem Brief. Bereits im letzten Jahr sei der ESC durch die Teilnahme Israels "zum politisiertesten, chaotischsten und unangenehmsten Wettbewerb der Geschichte" geworden.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: "Skandalös"

Künstler aus politischen Gründen auszuschließen sei " skandalös ", sagte dagegen der neuen deutschen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dem WDR. Er halte " die zunehmende antiisraelische Hetze und diese Boykottaufrufe für einen unerträglichen Vorgang." Der ESC sei eine " offen Begegnung, ein Sängerwettstreit des Friedens ".

Entspannte Stimmung in Basel

Im Vergleich zum ESC 2024 im schwedischen Malmö sei die Atmosphäre in Basel aber trotz der Proteste bislang "sehr, sehr entspannt", berichtet WDR-Reporter Marspet Movsisyan, der schon die Eröffnungsfeier am vergangenen Sonntag vor Ort miterlebte.

Auf der Parade der Teilnehmer durch die Stadt seien zwar viele palästinensische Flaggen geschwenkt worden, auch von Buhrufen beim Vorbeifahren der israelischen Delegation habe er gehört. Aber mit dem Szenario im Vorjahr in Malmö - "Maschinengewehre überall, Scharfschützen auf den Dächern, Hubschrauber in der Luft" - sei die Stimmung in Basel bislang absolut nicht vergleichbar.