Geschenkpapier richtig entsorgen: Altpapier oder Restmüll?

Geschenkpapier ist schön anzusehen, es glitzert in festlichen Farben oder sorgt mit bunten Motiven für Weihnachtsstimmung. An Heiligabend aber wird dem Deko-Papier der kurze Prozess gemacht. Ein paar Handgriffe und aus der schönen Verpackung wird bunter Müll.

Nicht alle Geschenkpapiere kommen in die Altpapiertonne

Wohin also damit? Ganz so einfach ist es nicht, bevor man das gebrauchte Geschenkpapier wegwirft, sollte man einen Blick auf die Beschaffenheit werfen. Einfaches, mit Farbe bedrucktes Geschenkpapier kann einfach im Altpapier entsorgt werden. In den meisten Städten gibt es dazu inzwischen die blaue Tonne. Vor dem Entsorgen sollte man aber Verzierungen wie kleine Aufkleber oder Geschenkbänder entfernen, die gehören nicht ins Altpapier.