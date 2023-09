So kämpft Neukirchen-Vluyn gegen Einsamkeit im Alter

Mit einer Rikscha auffallen und wahrgenommen werden

Willi Ehrmann

Die Idee, älteren Menschen so die Chance zu geben herauszukommen, stammt von Willi Ehrmann. Er fährt per Rikscha eine Seniorin regelmäßig auf den Friedhof, denn sonst käme sie für Grab-Besuche nicht so ohne weiteres dorthin. Unterwegs ist die Resonanz der Bevölkerung mit Blick auf die Rikscha und die ältere Dame an Bord " immer wieder klasse ", erzählt Ehrmann. Denn natürlich fällt eine Rikscha auf. Für die Seniorin bedeute das: Sie wird wahrgenommen, sie steht mitten im Leben. Ist also alles andere als allein.

Ältere in Neukirchen-Vluyn am Leben teilhaben lassen, ob durch Rikscha-Fahrten, Spieleabende oder einen Kaffeeklatsch, es funktioniert. Auch weil das alles über die Dorffunk-App problemlos organisiert wird. In der App erfährt jeder, was so los ist und wo man mitmachen kann.

Romy Hennig nutzt die Dorffunk-App

Für Romy Hennig auch ein wichtiger Klick zu neuen Kontakten. Ihre drei Kinder sind erwachsen und aus dem Haus. Und wenn man dann irgendwann plötzlich ganz alleine zurück bleibt, " ist das schon heftig ", gibt sie zu.

"Dorffunk-App ist anders als andere Netzwerke"

Kontakt durch Dorffunk-App

Die Idee, eine Spielegruppe zu gründen, hatte Romys Tochter, Anita Hennig. Sie postete das in der App – und schon hatte sich eine lustige Gruppe gefunden. Die App sei einfach anders als andere Netzwerke, erklärt Tocher Anita. Nach ihrer Beobachtung postet in anderen Social Media-Kanälen jemand etwas, dann kommt fünfmal Kritik, zweimal der Hinweise auf die Rechtschreibung " und erst danach kriegt man die Antwort, die man haben will ", so Hennig. In der Neukirchen-Vluyner Dorffunk-App hingegen gebe es so etwas nicht.

"Ich habe noch nie gelesen, dass jemand für seinen Post angegriffen wurde oder irgendwelche blöden Kommentare gekommen sind." Antita Hennig

Hubert Goletz

Die App ist für alle ab 60 Jahre aufwärts. Betreut wird sie von der Stadt Neukirchen-Vluyn, gefördert wird sie von einer Stiftung. Und falls es mal ein technisches Problem gibt, versucht Hubert Goletz weiterzuhelfen. Er koordiniert die App und macht immer wieder Werbung für sie im Ort.

Was ihm dabei auffällt:

"Ich glaube schon, dass man sagen kann: 80 Prozent der Nutzer sind Frauen." App-Koordinator Hubert Goletz

Für Männer sei es offenbar schwieriger sich einzugestehen, dass sie diese Hilfe raus aus der Einsamkeit brauchen.

Eine neue Freundin oder einen neuen Freund finden

Dabei ist es nur ein kleiner Schritt: Die App öffnen – und zum Beispiel an einer Rikscha-Fahrt teilnehmen. Dabei weht einem nicht nur frische Luft um die Nase. Sondern vielleicht findet man über die Fahrt hinaus eine neue Freundin oder einen neuen Freund für den Rest des Lebens.