Kampf gegen Einsamkeit: Mehr als gute Worte?

Doch es zeigten sich auch grundsätzlich verschiedene Blickwinkel auf das Problem Einsamkeit. Für die SPD geht es dabei vor allem um Armutsbekämpfung. Deshalb eine der Forderungen heute: kostenloses Essen in Schulen und Kitas. Denn Eltern, die sich das Essen für ihre Kinder in der Schule kaum leisten könnten, müssten dafür an anderer Stelle sparen – zum Beispiel bei Freizeitangeboten für die Familie. So fördere Armut die Vereinsamung, erklärte die SPD-Abgeordnete und gelernte Sozialarbeiterin Lena Teschlade.