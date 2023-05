Erneut mehr Sterbefälle in NRW - und weniger Geburten

Der Trend sinkender Geburtenzahlen bei steigenden Sterbefallzahlen hält in Nordrhein-Westfalen zunehmend an. Mit mehr als 234.000 Gestorbenen ist 2022 im dritten Jahr in Folge ein neuer Höchststand erreicht worden, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag.

6,4 Prozent mehr Sterbefälle als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr seien das 6,4 Prozent mehr gewesen. Dagegen sei die Zahl der Geburten mit knapp 165.000 Lebendgeborenen auf den niedrigsten Stand seit 2015 gesunken - ein Minus von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.