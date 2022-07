Folge der Gaskrise: Energiekonzern Uniper beantragt staatliche Hilfe

Hohe Preise weitergeben

Der zweite Teil sieht vor, dass die derzeitigen höheren Einkaufspreise für Gas nicht mehr von Uniper selber bezahlt werden müssen. Das ist durch eine Gesetzesänderung möglich, die am Freitag vom Bundesrat endgültig beschlossen wurde.

Dadurch könnten die Preissprünge entweder direkt an die Uniper-Kunden weitergegeben werden - also an große Industrieabnehmer oder Stadtwerke. Über Umwege würde das dann auch höhere Preise für Privatleute bedeuten. Oder aber es kommt zu einer Umlage für alle Gasverbraucher - egal ob sie Uniper-Kunden sind oder nicht. Entscheiden muss das die Bundesregierung. Vorstandschef Maubach sagte am Freitag nur, dass dies " möglichst schnell " passieren müsse.

Mehr Kredite

Der dritte Teil auf Basis des Antrages beim Bund wäre es, mehr Kredite von der staatlichen Förderbank KfW zu bekommen. Auch dadurch würde Uniper wieder über Geld verfügen. Ob dies aber die derzeitigen Probleme lösen würde, ist unklar.

Bundesregierung tritt die Entscheidung

Über den Antrag mit den drei Optionen muss jetzt die Bundesregierung entscheiden. Am Ende könnte es darauf hinaus laufen, dass es sowohl eine Staatsbeteiligung als auch die Weitergabe von Preisen geben wird. Doch egal was am Ende entschieden wird, warnte der Konzernchef:

"Es kommt eine sehr, sehr große Preiswelle auf die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher zu."

Lieferkürzungen werden nicht ausgeschlossen

Denn im Moment würden die Stadtwerke noch auf Basis von Verträgen von 2020 und 2021 beliefert, als das Preisniveau deutlich niedriger war. Die derzeitigen Preissprünge würden die Privathaushalte deshalb erst noch spüren. Zudem schloss Maubach nicht aus, dass die Gaslieferungen gekürzt und die eigenen Reserven angezapft werden müssen. Entscheidend sei, ob Russland seine Lieferungen nach Deutschland einstelle oder nicht.

Habeck sagt Uniper Unterstützung zu