Gaskrise: "Kein Grund zur Panik - aber wir können uns auch nicht zurücklehnen"

WDR: Also hängt die Situation davon ab, welche anderen Möglichkeiten der Gasversorgung gefunden werden - und wie viel jeder Einzelne spart?

Kooths: So ist es. Hier kommt es auch darauf an, wie wir mit der Gasbepreisung weiter verfahren. Davon hängt ja nicht zuletzt ab, wie sich die privaten Haushalte verhalten. Je früher wir Preissignale bekommen und je früher die Verbraucher wissen, was auf sie zukommt, desto besser. Doch noch gibt es Unklarheiten.

Man muss also befürchten, dass die Haushalte einfach noch mal abwarten und sich vielleicht auch noch Hoffnungen darauf machen, dass es doch nicht so schlimm kommt. Oder dass man selber nicht betroffen wäre, weil man unterstützt wird. Also: Je früher die Konditionen klar sind, desto besser können sich alle darauf einstellen.