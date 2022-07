Geld für Versorungssicherheit: Land spannt Schutzschirm über Stadtwerke

Wenn Russland tatsächlich bald kein Gas mehr liefern sollte und die Gaspreise in nie dagewesene Höhen schießen, haben nicht nur die Endverbraucher ein Problem. Auch die Stadtwerke, die Gas kaufen und an Einzelkunden weiterverkaufen, würden dann in Existenznot geraten - und würden als Gaslieferanten ausfallen.

Denn viele Stadtwerke verkaufen ihr Gas über langfristige Lieferverträge - und sind so noch lange an niedrigere Verkaufspreise gebunden, während sie selber beim Einkauf am Gasmarkt die mitterlweile viel höheren Preise zahlen müssen.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach

Um einem solchen Szenario vorzubeugen und die Gasversorung hierzulande zu sichern, bereitet das Land NRW nun einen Schutzschirm für Stadtwerke vor. Bei den Stadtwerken einer bestimmten Kommune in NRW sei man bereits "aktiv", sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch. Welche Kommune das sei, wollte sie aber auf Nachfrage nicht sagen.

Vorbild Corona-Rettungsschirm

Der Schutzschirm solle ähnlich aussehen wie der Rettungsschirm des Landes während der Corona-Pandemie. Zu Beginn der Corona-Krise 2020 hatte NRW einen 25 Milliarden Euro hohen Rettungsschirm für die Wirtschaft aufgespannt. Bis Ende 2021 waren davon gerade mal etwa 13 Milliarden Euro an Hilfen für Menschen, Branchen und Kommunen abgerufen worden.

Der Corona-Schutzschirm des Landes sei in weiten Teilen nicht in Anspruch genommen worden, weil die Befürchtungen nicht eingetreten seien, sagte Scharrenbach. Über die Höhe des geplanten Rettungsschirms für Stadtwerke könne sie noch nichts sagen. Es sei aber besser, " man bereitet sich auf einen worst case vor ".

Die Stadtwerke seien " fester Bestandteil in der Energieversorgung des Landes NRW ", so Scharrenbach. Da sie aber nicht über die Börse handelten, seien nicht über die Maßnahmen der Bundesregierung abgesichert. Deswegen wolle das Land mögliche Schieflagen dieser Stadtwerke im Interesse der Versorgungssicherheit abwenden.

Energiesparen in NRW: Die Frage nach dem "Wie" Aktuelle Stunde.

