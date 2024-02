FSME und Borreliose: So groß ist die Gefahr durch Zecken in diesem Jahr

Sie sind klein, aber gefährlich: Zecken lauern im hohen Gras und warten auf einen Wirt. Das kann ein Tier sein oder wir - ein Mensch. Wenn sie uns stechen, können sie schwerwiegende Krankheiten übertragen. Die Gefahr dafür besteht schon jetzt - obwohl es noch so früh ist im Jahr.

Die Klimakrise und milde Winter wie der aktuelle führen dazu, dass die Tiere in Deutschland inzwischen ganzjährig aktiv sind. Das haben Forschende des Instituts für Parasitologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) beobachtet. Wer im Wald, auf Wiesen, in Parks oder Gärten unterwegs ist, sollte sich deshalb gut schützen.

Immer neue FSME -Risikogebiete

Zecken nonstop - das ist das eine. Das andere: Es gibt immer neue Gebiete, in denen eine gefährliche FSME -Infektion droht. Die Gefahr kommt aus dem Süden und wandert immer weiter Richtung Norden. Das gilt nicht nur mit Blick auf die aktuelle Landkarte des Robert Koch-Instituts (RKI) vom heutigen Donnerstag. Die zeigt, dass es immer mehr FSME -Risikogebiete gibt - auch 2024 kommen neue dazu. Es gilt auch für Europa: In Schweden etwa habe sich die Zahl der FSME -Fälle verdoppelt auf einen Rekordwert. Der Trend zeige sich auf der gesamten Nordhalbkugel. Das sagte Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Süddeutschen Zeckenkongresses. Die Veranstaltung wird unter anderem von Pharmafirmen gesponsert wird, die einen FSME-Impfstoff herstellen.

Auf derselben Pressekonferenz warnte Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim, vor einem bundesweiten Risiko für die gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Ganz Deutschland sei ein Endemie-Gebiet für FSME geworden, wenn auch mit deutlichen regionalen Unterschieden. So richtig sicher könne man sich aber nirgendwo mehr sein.

Zecken-Alarm in 2024 - kommt es wirklich ganz dicke?