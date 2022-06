Fisch an Karfreitag, Würstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend – und was steht an Fronleichnam auf dem Speiseplan? In jedem Fall die Hostie. Die Oblate aus einem kleinen Stück Brot aus Weizenmehl und Wasser wird nach ihrer Wandlung in der Eucharistiefeier zum "Leib Christi". Was sonst an Fronleichnam gegessen wird, kann regional sehr unterschiedlich sein.