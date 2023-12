Friedensnobelpreis: Preisträgerin Mohammadi und Kölner Aktivistin im selben Gefängnis

WDR-Journalist Bamdad Esmaili

Laut Nobelkomitee wurde sie 13-mal verhaftet und fünfmal zu insgesamt 31 Jahren Haft und 154 Peitschenhieben verurteilt. Journalist Bamdad Esmaili ist Journalist bei WDRforyou und recherchiert zu den Protesten und Menschenrechtsverletzungen im Iran. Er sagt: Bei Recherchen zu einem Beitrag über Narges Mohammadi sei ihm noch mir mal klar geworden, wie stark sie ist. Narges Mohammadi habe ihren Job als Ingenieurin verloren und ihre Familie - ihre Kinder habe seit acht Jahren nicht gesehen. Dennoch nehme sie alles in Kauf und sage "Ich bin geboren um für Menschrechte zu kämpfen! ".

Ich finde, eine besser geeignetere Friedensnobel-Preisträgerin findet man kaum. Bamdad Esmaili, WDR-Journalist

Mit einer Kölner im Hochsicherheitsgefängnis

Im selben Hochsicherheitsgefängnis wie die Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi sitzt auch eine Kölnerin in Haft: die Architektin Nahid Taghavi (67), auch sie ist eine gebürtige Iranerin. Auch der Grund für die Haft ist ein ähnlicher: Auch sie setzte sich für Menschenrechte und besonders Frauenrechte im Iran ein und wurde dafür bestraft. Im August 2021, so erzählt es ihre Tochter, sei sie bei einem Besuch in der alten Heimat wegen angeblicher Propaganda verhaftet und zu mehr als zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Mutter leide gesundheitlich sehr unter der Haft, sagte ihre Tochter dem WDR .

Um auf das Schicksal der Kölnerin aufmerksam zu machen, laufen Spielerinnen und Spieler des 1. FC Köln dieses Wochenende bei Bundesligaspielen in einem Sondertrikot auf. Es hat die Aufschrift "#ZesammeFürMenschen". Mit der Aktion fordert der FC zusammen mit Amnesty International Menschrechte zu achten, und Nahid Taghavi freizulassen.

Kölnerin in Oslo bei der Preisverleihung dabei

Nahid Taghavis Tochter Mariam Claren ist dieses Wochenende aber nicht im Stadion dabei, wenn der FC das besondere Trikot für ihre Mutter trägt. Sie gehöre zu einer Delegation von etwa 20 Personen, die die Preisträgerin Narges persönlich eingeladen hat, nach Oslo zur Preisverleihung zu fahren, sagte Mariam Claren in einem Interview mit dem WDR .

Entgegennehmen würden den Friedensnobelpreis aber die Kinder von Preisträgerin Narges Mohammadi. Die Zwillinge Kiana und Ali, geboren 2006, leben mit ihrem Ehemann, Taghi Rahmani, in Frankreich.

Als Friedensnobelpreisträgerin folgt Narges Mohammadi auf den Rechtsanwalt Ales Bjaljazki aus Belarus, die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und das Zentrum für bürgerliche Freiheiten aus der Ukraine. Sie hatten die Auszeichnung im vergangenen Jahr bekommen und wurden für ihren jahrelangen Kampf gegen die Verletzung bürgerlicher Rechte ausgezeichnet.

Friedensnobelpreis nicht unumstritten

Die Auszeichnung durch den Friedensnobelpreis ist nicht immer unumstritten: 2019 erhielt der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis für seine Aussöhnungspolitik im Nachbarland Eritrea. Ein Jahr später bricht in Äthiopien ein Bürgerkrieg aus, an dessen Entstehung Abiy Ahmed maßgeblich beteiligt ist. Auch für die Auszeichnung Barack Obamas gab es damals Kritik.

Für Narges Mohammadi bedeutet der Preis viel- auch weil er ihr und ihren Themen Aufmerksamkeit bringt. Aktuell befindet sie sich in einem mehrtägigen Hungerstreik, heißt es. Sie wolle damit " Solidarität mit der religiösen Minderheit " der Bahai zeigen, sagten ihr Bruder Hamidreza Mohammadi und ihr Mann Taghi Rahmani am Samstag vor Journalisten in Oslo.

Am Tag der Menschenrechte in den Hungerstreik

Der WDR-Journalist Bamdad Esmaili sagt: Der Preis werde auch dafür sorgen, dass die ganze Welt nochmal auf die Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen im Iran schaut. " Allein die Tatsache, dass Narges Mohammadi heute, am Tag der Menschenrechte, noch mal in den Hungerstreik getreten ist, wird dafür sorgen, dass die Menschen auf der Welt sehen, in was für eine Situation die Iranerinnen und Iraner leben. "

