Der Friedensnobelpreis und seine Bedeutung

Heute wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis 2023 erhält. In diesem Jahr gibt es 350 Nominierungen, die aber bis zur Verkündung um 11 Uhr geheim gehalten werden. Wir beanworten Fragen rund um den Preis, seine Bedeutung und die Kritik daran.

Wie werden die Preisträger ausgewählt?

Der Preis geht an Personen oder Organisationen (manchmal auch mehrere), die sich besonders für den Frieden in der Welt eingesetzt haben. Das Nobelkomitee verleiht den Preis in Oslo und nicht wie alle anderen Nobelpreise in Stockholm. Er geht wie alle Nobelpreise auf den schwedischen Wissenschaftler Alfred Nobel zurück, der mit der Erfindung des Dynamits reich wurde und in seinem Testament verfügte, sein Vermögen für eine Stiftung einzusetzen, die herausragende Leistungen auszeichnet.

Wer hat den Preis schon bekommen?

Das Nobel-Komitee orientiert sich häufig an der aktuellen Weltlage. 2022 bekamen den Preis zwei Menschenrechtsorganisationen aus Russland und der Ukraine. Bundeskanzler Willy Brandt bekam den Preis einst für seine Verdienste für die Aussöhnung zwischen Ost und West. Mutter Teresa für ihr Engagement für die Ärmsten der Welt. Die Europäische Union bekam den Preis für ihre friedenstiftende Arbeit. 2014 bekamen ihn die damals erst 17-jährige pakistanische Vorkämpferin für Kinderrechte Malala Yousafzai und der Inder Kailash Satyarthi, der sich gegen Kinderarbeit einsetzt.

Welche Bedeutung hat der Preis?

In diesem Jahr bekommen die Gewinner aller Nobelpreise umgerechnet etwa 950.000 Euro. Das ist etwa eine Million mehr als in den Jahren zuvor. Die wissenschaftlichen Nobelpreise gelten als höchste Auszeichnung in der Branche. Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigster politischer Preis weltweit. Wer ihn bekommt, hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Über die Verwendung des Preisgeldes ranken sich viele Geschichten. Viele setzen das Geld für gute Zwecke ein oder reinvestieren es in die Forschung. Es gibt auch Beispiele von Preisträgern, die sich schnelle Autos, Häuser oder andere Luxusartikel davon kauften. In vielen Fällen ist aber unbekannt, was die Preisträger mit dem Geld gemacht haben.