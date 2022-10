Friedensnobelpreis für Menschenrechtler Bjaljazki und zwei Organisationen

Das teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit 10 Millionen Kronen (rund 920.000 Euro).

Die Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen " außergewöhnlichen Beitrag " geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es in der Begründung.

Komitee fordert Freilassung von Bjaljazki

Der in Belarus inhaftierte Menschenrechtsaktivist Bjaljazki gründete 1996 die Organisation Viasna, die sich gegen die Folter von politischen Gefangenen einsetzt. Er habe sein Leben der Förderung von Demokratie und einer friedlichen Entwicklung gewidmet, sagte die Komiteevorsitzende Berit Reiss-Andersen. Das Nobelkomitee fordere seine Freilassung, ebenso wie die der anderen politischen Gefangenen in Belarus.

Die russische Organisation Memorial werde für ihr Engagement gegen Militarismus und für ihren Einsatz für Menschenrechte ausgezeichnet, sagte Reiss-Andersen. Memorial wurde 1986 gegründet mit dem Ziel, dass die Opfer des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion nicht in Vergessenheit geraten. Im vergangenen Jahr wurde die Organisation in Russland verboten.