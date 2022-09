Weltweiter "Klimastreik" am Freitag: Größere Kundgebung in Köln

Neubauer: Klimawandel-Katastrophen gefährden soziale Sicherheit

Es werde der Anschein erweckt, Klimaschutz sei " per se unsozial, günstige Energie fossil und soziale Sicherheit irgendwie etwas, was man sich erst auch einmal leisten können muss ", kritisierte die Klimaaktivistin. Die durch die Erderwärmung ausgelösten Katastrophen würden " absehbar " so teuer werden, " dass dann das Geld fehlt, um soziale Entlastung zu organisieren ", warnte Neubauer. " Also ist jetzt noch die Zeit, richtig reinzugehen in Klimaschutz, Klimaanpassung, Katastrophenschutz und damit überhaupt noch die Möglichkeit zu haben, langfristig für soziale Gerechtigkeit zu sorgen ."