Am Welt-Protesttag der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" demonstrieren auch in Nordrhein-Westfalen tausende Schüler, Studierende und Unterstützer. Allein in Köln nahmen rund 10.000 Menschen an dem Protestzug teil, wie die Polizei am Freitag (15.03.2019) bestätigte. Viele Demonstranten kamen auch nach Düsseldorf, wo der Protestzug mit einem verschenkten Rosenmontagswagen des Künstlers Jacques Tilly an den Start ging.

"Greta" zieht Elterngeneration die Ohren lang

Der Motivwagen Tillys zeigt die 16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg als Pappmaché-Figur, die der Elterngeneration die Ohren lang zieht. In einem Aufruf warnten die Düsseldorfer Klima-Aktivisten: "Die Uhr tickt und die Zeit spielt gegen uns. Wir sind die letzte Generation, die noch was retten kann."