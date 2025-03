Was sich ändern muss, um Missbrauch in der Pflege zu verhindern

Immer wieder fliegen Serientäter auf

Immer wieder kommt es zu Mordversuchen in Kliniken oder in Altenheimen. So wurde der Krankenpfleger Niels H. in Delmenhorst wegen Mordes in mindestens 85 Fällen zwischen den Jahren 2000 bis 2005 verurteilt. Auch ehemalige Vorgesetzte mussten vor Gericht, um zu klären, ob sie die Taten billigend in Kauf genommen hatten. Aktuell gibt es auch in Mönchengladbach Ermittlungen gegen eine Krankenpflegerin, die versucht haben soll, mehrere Patienten mit Injektionen umzubringen.

Wie sich Taten verhindern lassen

Wie lässt sich Patienten und Angehörigen die Angst nehmen, einer Vertrauensperson im Heim schutzlos ausgeliefert zu sein? Welche Verantwortung tragen Heime und Mitarbeiter?

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, findet, dass man es Serientätern in der Pflege und im Krankenhaus zu einfach macht. Im Umfeld von Schwerstkranken und Pflegebedürftigen glaube man, es sei alles normal, was auf den Stationen geschieht. Doch gerade dann hätten einzelne Täter - getrieben von Machtfantasien, Eigensucht und Selbstüberschätzung - leichtes Spiel.

"Wir machen uns kaum bewusst, dass in der Pflege in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar in den letzten zwei Jahren mehr Menschen ums Leben kommen sind, als durch die Organisierte Kriminalität." Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz

Patientenschützer fordert "Kultur des Hinschauens"

Es gibt bereits anonyme Meldesysteme. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft gibt es an vielen Kliniken auch eine Arzneimittelkommission, der es auffällt, wenn auf einer Station besonders viele problematische Substanzen eingesetzt werden. Es gelte, eine " Kultur des Hinschauens " zu entwickeln, sagt der Patientschützer. Brysch fordert zusätzlich den Einsatz von KI und eine Art "digitale Apotheke", die Medikamente eindeutig dem Patienten zuweist. Algorithmen könnten zudem Auffälligkeiten sichtbar machen.

Etabliert sind sogenannte Todesfallbesprechungen, bei denen Fälle von unerwartet verstorbenen Personen diskutiert werden. Viele Krankenhäuser erheben längst Statistiken zu einzelnen Stationen, die Todesfälle und Komplikationen registrieren. Brysch fordert vom Land NRW aber auch amtsärztliche Leichenschauen bei ganz bestimmten Gruppen.

Meldesysteme und Probleme nicht zu vertuschen, sondern ihnen offen nachzugehen - das dürfte der wichtigste Schutz sein, gegen die ganz, ganz wenigen gefährlichen Pfleger und Mediziner.