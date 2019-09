Wer beteiligt sich?

Der weltweite Aufruf zum Klimastreik am kommenden Freitag (20.09.2019) wird in Deutschland von einem Bündnis aus mehr als 200 Organisationen und Initiativen getragen. Zentrale Forderung sind Sofortmaßnahmen " für einen gerechten und wirksamen Klimaschutz ".

Dem Aufruf der Jugendbewegung "Fridays for Future" folgen neben vielen Umweltinitiativen auch andere gesellschaftliche Gruppen, Vereine und Organisationen. Einige tragen den Beinamen "for Future" wie "Pädagogen for Future", "Entrepreneurs for Future", "Scientists for Future" und "Artists 4 Future".