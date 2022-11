Proteste im Iran - verliert das Regime die Kontrolle?

Panzer kommen zum Einsatz, auf Demonstranten wird scharf geschossen– Augenzeugen zufolge eskaliert die Lage, besonders in den iranischen Kurdengebieten. In manchen Teilen des Landes schaltete das Regime Strom und Internet ab, was es den Menschen schwieriger macht, zu kommunizieren und sich zu organisieren. Über soziale Medien riefen mehrere iranische Aktivisten nun zu dreitägigen Großdemonstrationen auf. Der UNO-Menschenrechtsrat will nun die Gewalt gegen friedliche Demonstrierende im Iran unabhängig untersuchen lassen.