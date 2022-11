Flughafen BER von Klimaaktivisten lahmgelegt

Bislang haben sich die Anhänger der Klimagruppe "Letzte Generation" auf die Blockade von Straßen konzentriert. In Berlin sind sie am Donnerstag einen Schritt weitergegangen und haben den Flughafen der Hauptstadt ins Visier genommen. Laut einem Sprecher des Airports seien mehrere Personen offenbar an zwei Stellen auf das Flughafengelände gekommen. Daher seien beide Pisten gesperrt und der Flugbetrieb eingestellt.

Die Bundespolizei bestätigte, dass mehrere Personen auf dem Flughafengelände seien. Genauere Informationen gab es nicht, der Einsatz laufe noch.

Die Anhänger von "Letzte Generation" streamten die Aktion live bei Twitter. Dort war zu sehen, wie sie kurz nach 16.00 Uhr einen Zaun durchknipsten und auf das Flughafengelände gingen. Anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive. Es war auch zu sehen, wie sich Aktivisten mutmaßlich am Boden festklebten. Etwa zehn Minuten nach Beginn der Aktion war im Livestream Blaulicht zu erkennen, wenig später waren auch Polizisten zu hören.

Flieger kreisen um den BER