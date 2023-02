Kölner Theatermacher Jürgen Flimm gestorben

Er war als Regisseur und Intendant an vielen renommierten Häusern und Theaterproduktionen beteiligt – jetzt ist Jürgen Flimm im Alter von 81 Jahren gestorben, wie zunächst der "Kölner Stadtanzeiger" berichtete. Er begann seine Intendanten-Karriere am Kölner Schauspielhaus und leitete zuletzt bis 2018 die wichtigste Oper Berlins, die Staatsoper Unter den Linden.

"Die letzte Zeit mit Daniel Barenboim an der Staatsoper war wunderbar. Wenn man so aufhören kann, dann ist das etwas Schönes, auch die Freundschaft mit dem Orchester und mit dem Chor ist sehr wertvoll gewesen. Das ist ein toller Abschluß.“ Jürgen Flimm

2018 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk

Flimm wuchs im rechtsrheinischen Köln, in Mülheim und Dellbrück, auf und studierte später auch an der Universität in Köln Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie. Nach verschiedenen Stationen wurde er dann 1979 Intendant des Schauspielhauses Köln. Zu seinem Tod erinnerte heute unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz an einige seiner Erfolge.

Wechsel zum Thalia Theater

Nach sechs Jahren wechselte er dann nach Hamburg, wo er das Hamburger Thalia Theater als Intendant von 1985 bis 2000 zur bestbesuchten Bühne Deutschlands machte. Er leitete auch die Ruhrtriennale und die Salzburger Festspiele und war unter anderem an der Mailänder Scala, dem Royal Opera House in London und der Metropolitan Opera in New York tätig.

Außerdem war er als Regisseur an Film- und Fernsehproduktionen beteiligt und hatte Rollen als Schauspieler.