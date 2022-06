EU-Klimapaket "Fit for 55": Darüber wird morgen abgestimmt

Wie umstritten ist das Vorhaben?

Zu zahlreichen Punkten haben die einzelnen Fraktionen im Parlament unterschiedliche Ansichten. Vor allem die konservative EVP und die Liberalen (Renew) warnen vor einer Schwächung der Wirtschaft vor dem Hintergrund anderer globaler Krisen.

Bereits im April hatte die Lufthansa sowie die Flughäfen München und Frankfurt gewarnt, der EU-Klimaplan "Fit for 55" würde Luftverkehr und CO2-Ausstoß nur verlagern. Von der Industrie wiederum sind andere Töne zu hören: Ford, Volvo, Vattenfall und über 20 weitere Unternehmen haben in einem gemeinsamen Brief im Mai gefordert, ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Pkw zuzulassen. Anders sei es nicht möglich, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Initiiert wurde der Brief von der internationalen Non-Profit-Organisation Climate Group.