Feuerwehr in Dortmund befreit Eichhörnchen aus Gullydeckel

In einem Gullydeckel feststecken, was für ein Schlamassel. Diese Erfahrung hat am Ostermontag ein Eichhörnchen in Dortmund machen müssen. Eine Frau entdeckte das aufgeregte Tier, das nicht mehr vor und zurück kam und versuchte zu helfen. Doch in seiner Panik wollte das Eichhörnchen die Spaziergängerin beißen.