"Sollen sie doch Porsche fahren": Ermittlungen wegen Fake-FDP-Plakaten

Seine Hochzeit auf Sylt, die umstrittenen Kontakte zu Porsche-Chef Blume oder die Aussagen über eine "Gratismentalität" mit Blick auf eine mögliche Verlängerung des 9-Euro-Tickets: Immer wieder wurde zuletzt der Vorwurf an Bundesfinanzminister Christian Lindner gerichtet, ihm fehle es an Mitgefühl für Menschen, die wegen der hohen Inflation nicht wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen.

Diese Kritik treibt ein Plakat auf die Spitze, das gerade in Online-Netzwerken für Diskussionen sorgt. Auf dem Plakat, das optisch den FDP-Plakaten aus dem Bundestagswahlkampf gleicht, werden Lindner diese Worte in den Mund gelegt:

Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren. #9EuroTicket

Düsseldorfer Polizei: Staatsschutz ermittelt

Wo dieses Plakat überall hängt, lässt sich nicht sagen. Aber dass in Düsseldorf mehrere Plakate entdeckt und gesichert wurden, bestätigt die Polizei auf WDR -Anfrage. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen, wie es bei möglichen Straftaten rund um Wahlplakate üblich sei. Zunächst prüfe man aber, ob überhaupt eine Straftat vorliege.

Echtes FDP-Wahlplakat mit Christian Lindner

Gruppe "Dies Irae" ruft zu Spenden für Fake-Plakate auf

Hinter der Aktion soll die Gruppe "Dies Irae" stecken, die auch schon zuvor mit satirischen Plakaten über Politiker wie Altkanzler Schröder oder Ex-Innenminister Seehofer Aufmerksamkeit erregt hat.

"Dies Irae" bezeichnet das als "Adbusting": Das steht für das kreative Verfremden von Werbeplakaten und Werbeslogans. Unter anderem auf ihrem Instagram-Account ruft "Dies Irae" dazu auf, die Aktion mit den Fake- FDP -Plakaten finanziell zu unterstützen.

Diskussion in den sozialen Medien

Manche finden die Plakate mit der gefälschten Lindner-Aussage einfach nur witzig. Ganz anders sieht das ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen. Volker Beck findet die Kampagne " toxisch " und " ekelhaft ".

Und Beck twittert weiter: " Ich finde wir brauchen dringend einen preiswerteren und weniger umständlichen ÖPNV und das Gleiche für die Bahn. " Über den Weg dahin würde er gerne mit Finanzminister Lindner, Verkehrsminister Wissing und der FDP diskuieren. Aber nicht so.

Ähnliche Aktion 2017 von den Grünen

Allerdings kam eine ähnliche Aktion gegen Lindner vor ein paar Jahren nicht etwa von einer Adbusting-Gruppe, sondern von den Grünen selbst. Unter dem Hashtag #lindnersprueche und mit verfremdeten Aussagen auf Wahlplakaten wollten sie im Wahlkampf 2017 auf die angebliche soziale Kälte der Liberalen hinweisen.

Und da findet sich bei Twitter noch immer ein Motiv, das fast so wirkt, als könnte es neben dem aktuellen Plakat in Düsseldorf hängen. Die jetzige Grünen-Chefin Ricarda Lang, deren Partei heute mit Lindners FDP zusammen in der Ampel-Koalition regiert, postete 2017 ein Motiv, auf dem steht:

Kostenlose S-Bahn? Sollen sie doch S-Klasse fahren.