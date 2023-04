Hausexplosion in Eschweiler: Spendenkonto eingerichtet

Wer bezahlt die Schäden?

Für nächste Woche organisiert sie zusammen mit der IHK Aachen ein ähnliches Angebot für die Händler und Geschäftsleute. Viele stehen derzeit vor dem Problem, wer den Schaden bezahlt. Üblicherweise ist das die eigene Hausrat- oder Gebäudeversicherung. Bei einer Verurteilung könnten aber auch die mutmaßlichen Täter in die Verantwortung gezogen werden.

15 Menschen verletzt, 50 Gebäude beschädigt

Bei der Explosion in der Innenstadt waren letzte Woche 15 Menschen verletzt worden, darunter zwei Personen schwer. Etwa 50 Gebäude wurden beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Aachen schließt Versicherungsbetrug nicht aus. Zwei Tatverdächtige - ein 21-Jähriger und sein 56 Jahre alter Vater - sind festgenommen worden und sitzen in Untersuchungshaft. Sie werden des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung beschuldigt.