EU verschärft Kampf gegen Fake News

Nutzer sollen aber auch mehr und bessere Werkzeuge angeboten bekommen, um Desinformation, Fälschungen und Täuschungen zu erkennen – und kenntlich zu machen.

Werbeeinnahmen bei Desinformation unterbinden

Neben technischen Aspekten, solche Accounts möglichst zeitnah zu identifizieren und zu blockieren, zielt die Vereinbarung auch darauf, das Verbreiten von Desinformation nicht auch noch finanziell zu belohnen. Denn nicht wenige solcher Accounts verdienen indirekt Geld mit Werbeeinnahmen: Da Fake News auf Plattformen "gut laufen" und viel geklickt werden, entstehen Werbeerlöse. Das soll in Zukunft vermieden werden.

Gleichzeitig sollen die Plattformen ihre Anstrengungen im Bereich Fakten-Check erweitern: Bewusste und im großen Stil verbreitete Falschinformationen sollen schneller erkannt und entsprechend markiert werden – und das in allen relevanten Sprachen der EU . Das Personal, das diese nicht eben einfachen Aufgaben übernimmt, soll zudem fair bezahlt werden. Damit soll eine Auslagerung der Aufgaben in Billiglohn-Länder wie den Philippinen unterbunden werden.

Die Wissenschaft soll mehr Daten bekommen

Aber welchen Effekt haben die Anstrengungen der Anbieter: Funktionieren sie, lassen sich damit tatsächlich Fake News reduzieren, Deep Fakes identifizieren und Manipulationen eindämmen? Um das herauszufinden, benötigen Wissenschaftler statistische Daten. Die Anbieter haben sich deshalb verpflichtet, der Wissenschaft den Zugang zu solchen Daten und Informationen zu erleichtern. Eine schon lang formulierte Forderung, die im Zuge einer angemessenen und vernünftigen Kontrolle ohnehin erforderlich ist.

Insgesamt hat die EU-Kommission in den letzten Wochen einiges in Bewegung gebracht: In Kombination mit dem Gesetz über digitale Dienste ("Digital Services Act") sollen die neuen Verhaltensregeln besonders verlässlich wirken. Denn wenn EU-Parlament und EU-Mitgliedstaaten dem neuen Gesetzpaket zustimmen (was noch aussteht), drohen Digitalkonzernen bei Missachtung hohe Strafen. Bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sind dann möglich, erklärt Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Sie sollen vor allem Unternehmen treffen, die den Kodex wiederholt brechen.