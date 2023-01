EU erlaubt jetzt Insekten-Pulver in Lebensmitteln

Stand: 20.01.2023, 12:57 Uhr

Ekel-Faktor oder Ernährung der Zukunft? Die Europäische Union erlaubt ab dem 24. Januar dieses Jahres EU-weit das Beimischen von Grillenpulver in Lebensmittel - auch in Fleischersatzprodukten. Was Verbraucher dazu wissen sollten.