ESA: Zwei deutsche Astronautinnen auf Warteliste für Weltraum-Mission

Jahrelange Ausbildung

Noch stehen Winter und Schoenenwald auf der Warteliste. Das fünfköpfige "Karriere-Astronauten-Team" dagegen legt gleich los. Es wird jetzt drei Jahre lang ausgebildet, auch am Europäischen Astronautenzentrum in Köln, wo die Basisausbildung mit Grundlagen der Naturwissenschaften, Russisch-Unterricht und Training für die Weltraumflüge stattfindet.

Von der Reserveliste ins All