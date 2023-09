Mutmaßliche Missbrauchsfälle: Erzbistum Köln sucht nach Betroffenen

Das Erzbistum Köln geht in die Offensive: Erneut wird die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung von mutmaßlichen Missbrauchsfällen durch einen Geistlichen gebeten. Diesmal steht der vor einem Jahr verstorbene Kölner Priester Michael Eschweiler im Fokus.

Eschweiler steht laut Erzbistum im Verdacht, Minderjährige sexuell missbraucht und sich ihnen gegenüber sexuell grenzverletzend verhalten zu haben. Der Priester hatte die Vorwürfe noch zu Lebzeiten teilweise eingeräumt, so das Erzbistum.

Aufruf wird in Gottesdiensten verlesen

Eschweiler war nicht nur Priester, sondern auch Karnevalist. Bekannt wurde er nicht zuletzt für seine Messen in Mundart.

Konkret war er laut einer Mitteilung des Erzbistums tätig:

Seelsorgebereich Stadt Bedburg (1987-2002)

Seelsorgebereich Elsdorf (1988-1991, 1993-1997)

Seelsorgebereich Bergheim/ Erft (1978-1979, 1982-1987)

Seelsorgebereich Wesseling (2003-2004, 2018-2019)

Seelsorgebereich Zülpich (2002-2005)

Seelsorgebereich Bad Münstereifel (1979-1982, 2022)

Seelsorgebereich Swisttal (2006-2018, 2020)

Katholische Krankenhausseelsorge Wuppertal (2006-2017)

Katholische Landvolkbewegung im Erzbistum Köln (1997-2012)

Mutmaßlich Betroffene bisher noch nicht aufgedeckter Taten sollen sich bei der katholischen Kirche melden. Das Erzbistum verspricht ihnen Unterstützung. Der Aufruf an mögliche Opfer werde an diesem und an kommendem Wochenende auch in den Gottesdiensten verlesen, sagte eine Sprecherin des Erzbistums dem WDR . Zudem würden an den Aushängekästen der Gemeinden Infos dazu veröffentlicht.

Schon vor Monaten Aufrufe an die Bevölkerung

Es ist nicht das erste Mal, dass die katholische Kirche auf diese Weise nach möglichen Missbrauchsbetroffenen von Priestern sucht. Schon Anfang Juni wandte sich das Erzbistum Köln an die Öffentlichkeit - damals ging es um den Aachener Priester Leonhard Meurer. Dem Bistum Aachen lagen mehrere Meldungen von sexualisierter Gewalt an minderjährigen Mädchen durch Leonhard Meurer vor. Da der inzwischen verstorbene Priester in den Jahren 1983 bis 1991 auch im Erzbistum Köln tätig war, bat das Erzbistum um Unterstützung bei der Aufklärung.