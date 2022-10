Überlastung: Darum geht es beim Eurowings-Streik

Piloten wollen weniger arbeiten

Aber nicht nur auf dem Boden, auch in der Luft klagen Mitarbeitende über eine hohe Arbeitsbelastung. Die Pilotinnen und Piloten bei Eurowings kämpfen deshalb in Tarifverhandlungen für kürzere Arbeitszeiten. Bisher sind maximal 55 Stunden in sieben Tagen erlaubt. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) fordert maximal 50 Stunden, weil die Piloten zu oft bis an die bisherige Obergrenze verplant würden, so VC-Sprecher Matthias Baier: "Wenn sie die ganze Zeit am Limit operieren, ist das irgendwann zuviel." Eurowings ist bereit, auf 52 Stunden runterzugehen.

Ein zweiter Punkt sind die Ruhezeiten: Eurowings-Pilotinnen und -Piloten haben inklusive Urlaub 129 freie Tage im Jahr. Die Gewerkschaft VC fordert 140 freie Tage. Eurowings bietet nach VC-Angaben etwas weniger: 136 Tage.

Streik auch in Düsseldorf, Köln-Bonn und Dortmund

Mehr Entgegenkommen ist aus Sicht der Fluggesellschaft nicht möglich, dann sei der Flugbetrieb gefährdet. "Unser Angebot ist bereits jetzt ein einzigartiges für unsere Branche", so Eurowings-Personalchef Kai Duve. Der Gewerkschaft reicht das nicht, deshalb hat sie erneut zum Streik aufgerufen: Drei Tage bis einschließlich Mittwoch fallen viele Eurowings-Flüge aus - unter anderem an den NRW-Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Dortmund.