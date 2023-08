Erdüberlastungstag: Ab heute leben die Menschen auf Pump

Ab dem heutigen Dienstag ist alles verbraucht, was die Erde für dieses Jahr produzieren kann. Für die Errechnung des 2. August als Erdüberlastungstag hat das Global Footprint Network in Kalifornien die Menge der in einem Jahr erzeugbaren Ressourcen verglichen mit dem ökologischen Fußabdruck der Weltbevölkerung. Eingeflossen sind der Verbrauch von Pflanzen, Tieren und Flächen. Es geht also darum, wieviel zum Beispiel als Nahrung, Rohstoff oder Bauland verwendet wird. Auch der CO2-Ausstoß und wieviel die Natur kompensieren kann, fließen in die Rechnung ein.

Leichte Verschiebung gegenüber dem vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr fiel der Erdüberlastungstag auf den 28. Juli. In diesem Jahr ist er fünf Tage nach hinten gerückt. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschheit sorgsamer mit den Ressourcen umgeht. Vielmehr ist die Verschiebung des Datums auf eine optimierte Berechnung mit verbesserten Datensätzen zurückzuführen, heißt es von der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Mit den aktualisierten Datensätzen wird der Erdüberlastungstag für das vergangene Jahr auf den 1. August terminiert - er hat sich also in diesem Jahr im Vergleich um nur einen Tag verschoben.

In den vergangenen zehn Jahren lag der Erdüberlastungstag im Zeitraum Ende Juli bis Anfang August. Nur im Corona-Jahr 2020 waren die natürlichen Ressourcen erst am 22. August aufgebraucht - wegen des Lockdowns kam es zu dieser Verschiebung. 1970 war nach Angaben von Germanwatch das letzte Jahr, in dem Erzeugung und Verbrauch der Ressourcen in einem Gleichgewicht waren.