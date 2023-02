Was ist mit privaten Hilfstransporten?

Auch in NRW starten heute und in den kommenden Tagen zahlreiche Transporte mit Sachspenden ins Krisengebiet. Teilweise haben Moscheegemeinden Sammlungen organisiert, in einigen Fällen ging die Initiative auch von Privatleuten aus. Wichtig ist vor allem, dass die Organisatoren solcher Transporte sich vorher mit den örtlichen Helfern absprechen. Was genau wird gebraucht? Und wann und wo sollte die Übergabe stattfinden? Wenn diese Fragen nicht abgeklärt werden, ist keine zielgenaue Hilfe möglich.

Benötigt werden laut diversen Hilfsorganisationen aktuell vor allem:

Verbandszeug

rezeptfreie Medikamente

Windeln und Hygieneartikel für Frauen

Babynahrung und haltbare Lebensmittel

Isomatten und Schlafsäcke

Decken und Winterkleidung

In der aktuellen, kritischen Lage empfehlen die professionellen Helfer allerdings eher Geld- statt Sachspenden. Es komme derzeit vor allem auf schnelle Hilfe an, heißt es zur Begründung. Es sei in der Regel einfacher, die benötigten Hilfsgüter vor Ort zu kaufen und zielgenau an die Bedürftigen zu verteilen. Sachspenden müssten oft noch über weite Strecken zu den Empfängern transportiert werden - wenn sie endlich ankommen, könne es schon zu spät sein.

Wer noch keine bevorzugte Hilfsorganisation für seine Spende gefunden hat, für den könnte die "Aktion Deutschland hilft" oder das "Bündnis Entwicklung Hilft" eine gute Option sein. Dort haben sich Dutzende namhafte Hilfsorganisationen zusammengeschlossen, um ihre Spendenaufrufe zu koordinieren.