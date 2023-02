Erdbebensichere Gebäude? - Geht das ohne High-Tech?

Erdbebensichere Gebäude? - Geht das ohne High-Tech?



In dieser Überblicksarbeit eines internationalen Forschungsteams könnt Ihr nachlesen, wie erdbebensicheres Bauen in Entwicklungsländern gelingen kann:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbuil.2017.00049/full





Langsam sprechen: Darum reden manche von uns nicht so schnell wie andere



Das Hirn gibt den Takt an! Eine gute Übersicht, wie Sprache bei uns gesteuert wird, liefern die Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Kommunikations- und Neurowissenschaften:

https://www.cbs.mpg.de/intitut/forschung/sprache-grosse-unbekannte



Warum nuscheln Männer? Damit beschäftigt sich auch die Universität Jena:

https://www.gw.uni-jena.de/fakultaet/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/sprechwissenschaft-und-phonetik/sprechwissenschaft-phonetik-forschung-und-projekte/forschungsprojekt-geschlecht-in-akustik-und-artikulation/mumbling-is-morphology



und dort wird auch die Frage untersucht, wer

schneller spricht - Frauen oder Männer?:

https://www.gw.uni-jena.de/fakultaet/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/sprechwissenschaft-und-phonetik/sprechwissenschaft-phonetik-forschung-und-projekte/forschungsprojekt-geschlecht-in-akustik-und-artikulation/wahrnehmung-sprechtempo



