Energiekosten: Sportvereine fühlen sich allein gelassen

Beim Breitensportverein MTV Köln rechnet Vorstandsmitglied Holger Dahlke im kommenden Jahr mit einer Verdopplung, wenn nicht gar einer Verdreifachung der Energiekosten für seinen Verein im Vergleich zum Jahr 2019. Das gehe dann knapp in den sechsstelligen Bereich.

Holger Dahlke

Man denke daher darüber nach, wie man etwa durch die Regulierung von Wasser- und Raumtemperatur im eigenen Sportzentrum " effizienter unterwegs " sein könne. Aber: " Das wird insgesamt nicht möglich sein, durch Sparmaßnahmen auch nur ansatzweise diese Mehrkosten zu kompensieren ", sagt Dahlke. Weil " gemeinnützige Vereine " Aufgaben übernehmen, die weder der Staat noch die Privatwirtschaft erledigen, hoffe man nun auf Unterstützung. Dass diese den Sportvereinen im dritten Entlastungspaket noch nicht zuteilwurde, könne auf einer Fehleinschätzung der Politik beruhen: " Vielleicht traut man den Vereinen zu viel zu. Vielleicht sind die Sportvereine auch zu leise ", so Dahlke.

Dahlke sieht weitere Beitragserhöhungen kritisch

Die Unterstützung, die man bisher in der Corona-Pandemie und jetzt bei den Energiekosten erfahren habe, sei " nicht wirklich auskömmlich ". Ohne das Engagement der Mitarbeiter und Ehrenamtler sowie das Verständnis der Mitglieder stünde man bereits vor einer Situation, " die nicht mehr lösbar wäre ". Weiteren Beitragserhöhungen - eine hätten die Mitglieder zu Jahresbeginn mitgetragen - sieht Dahlke sehr skeptisch, weil für die Mitglieder außerhalb des Vereins auch vieles teurer geworden sei.

Der Sport bleibt im dritten Jahr wieder - so wie es jetzt aussieht - auf der Strecke. Uwe Wessel, Vizepräsident des Rheinischen Turnerbundes

Simone Rehm

Tatsächlich sind Hobby-Sportlerinnen wie Simone Rehm, die das Schwimmbecken des MTV mehrmals wöchentlich nutzt, zu Opfern bereit, weil sie fürchtet, dass das Bad ganz schließen könnte: " Wenn es ein paar Euro sind - okay. Wenn es irgendwann ganz utopisch wäre, ginge das natürlich nicht mehr ", so Rehm. " Das Vereinsleben ist sehr wichtig für die sozialen Kontakte. " Das sollte gefördert werden, lautet daher auch ihr Appell an die Politik.

Turnerbund hat 30.000 Mitglieder verloren

Uwe Wessel, Vizepräsident des Rheinischen Turnerbundes, fühlt sich mit den 1.060 Vereinen, für die sein Verband zuständig ist, von der Politik allein gelassen. Man habe wegen Corona schon mehr als 30.000 Mitglieder verloren. Jetzt die steigenden Energiekosten zu kompensieren sei " nicht machbar ". Der Landesportbund NRW hatte seine Mitglieder in der vergangenen Woche in Übereinstimmung mit dem DOSB dazu aufgefordert, " in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen, um pauschale Schließungen von kommunalen Schwimmbädern und Sportstätten zu vermeiden ". Das sei mal nicht so eben möglich, sagt Wessel.

