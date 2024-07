41 Millionen Euro für ein Dino-Skelett • In New York ist das Skelett eines Stegosaurus versteigert worden - für umgerechnet rund 41 Millionen Euro. Nach Angaben des Auktionshaus Sotheby's ist es damit das teuerste Fossil, das je versteigert wurde. Das Dinosaurier-Skelett ist rund 150 Millionen Jahre alt und wurde im US-Bundesstaat Colorado gefunden. Der Käufer will es einem Museum zur Verfügung stellen.

DAS WETTER IN NRW

Es wird noch wärmer • Heute ist es nach meist rascher Frühnebel-Auflösung freundlich und trocken. Am Niederrhein und nördlich der Ruhr halten sich einige Hochnebelfelder länger in den Vormittag hinein. Auch am Nachmittag zeigt sich neben Schleier- und Quellwolken häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad an der Weser bis 29 Grad in der Kölner Bucht, in Lagen oberhalb von 500 Metern ist es mit 22 bis 25 Grad etwas weniger warm. Dazu weht schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.