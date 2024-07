Cum- Ex-Ermittlungen kollabieren

1.700 Beschuldigte, zahlreiche verdächtige Finanzinstitute und bisher gerade mal elf abgeschlossene Verfahren. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Köln kommt in den Cum-Ex-Ermittlungen offenbar nicht mehr voran. Und das obwohl in Siegburg ein eigenes Gerichtsgebäude für Cum-Ex-Verfahren gebaut wird. Jetzt regt sich Ärger in der Politik.

Neue Gerichtssäle werden vorerst wohl leer bleiben

Sollte es einen Wettbewerb zwischen den Bauarbeitern, die am neuen Gerichtsgebäude arbeiten, und den 40 ermittelnden Staatsanwältinnen und Staatsanwälten geben, dann wäre dieser längst entschieden. Der Bau, in dem sich unter anderem drei große Gerichtssäle befinden werden, steht vor der Fertigstellung. Weitere Anklagen, die Gerichtsverfahren nach sich ziehen, lassen auf sich warten. Die Gerichtssäle werden vorerst wohl leer stehen.

Und so bestätigt die Pressesprecherin des Bonner Landgerichts auch, was Prozessbeobachter schon lange vermuten: „ Ursprünglich haben wir mit mehreren hundert Verfahren gerechnet und rechnen damit auch immer noch ", so Gerlind Keller, " wann und ob diese Anzahl dann auch tatsächlich eingeht, können wir im jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, das ist abhängig von der Staatsanwaltschaft .“

Keine Prognose möglich

Informationen darüber, dass zeitnah neue Anklagen eingehen würden, gebe es laut der Gerichtssprecherin nicht. Dabei hat das Landgericht personell stark aufgestockt und weitere Strafkammern nur für Cum-Ex gebildet.