Charles III: Was man über die Thronfolge wissen muss

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr Sohn Charles (73) nun König. Am Samstag wird er als neuer britischer König Charles III. ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, soll die Zeremonie im St.-James-Palast in London abgehalten werden.

Was steht sonst noch an für den neuen König? Alles, was man über die Thronfolge wissen muss.