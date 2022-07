Energiesparen: Was Mieter von ihren Vermietern verlangen können

Was viele nicht wissen: Mit wenigen Sanierungsmaßnahmen lassen sich die Heizkosten für viele Wohnungen deutlich senken. Teilweise sind Vermieter sogar dazu verpflichtet. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, mit denen Mieter gut durch den Winter kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Fenster auf undichte Stellen überprüfen

Um Schwachstellen an Fenstern zu finden, gibt es einen einfachen Trick: Ein Blatt Papier ins geschlossene Fenster klemmen und dann kräftig ziehen. Lässt sich das Papier ohne großen Widerstand entfernen, dann ist das Fenster undicht und das erhöht die Heizkosten.

" Undichte Fenster sind ein Mangel ", sagt Hans Jörg Depel vom Mieterverein Köln. Der Vermieter sei verpflichtet, für eine ausreichende Isolierung zu sorgen. Nicht immer müssen die undichten Fenster komplett ausgetauscht werden - auch wenn das auf lange Sicht die beste Lösung ist. Auch mit speziellen Dichtungsbändern lässt sich eine gute Dämmwirkung erzeugen. Das gilt übrigens auch für Türen.

Heizkessel checken

Seit wann sind die Heizkessel in ihrem Mietshaus in Betrieb? In der Regel kann das Baujahr dem Typenschild am Kessel entnommen werden. Falls nicht, kann man auch das Protokoll des Schornsteinfegers anfordern - dort ist das Baujahr auf jeden Fall vermerkt.

Sind es mehr als 30 Jahre, dann muss der Vermieter nach den Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für eine Modernisierung sorgen. Eine neue Anlage kann die Heiznebenkosten besonders stark senken.

Grundsätzlich betrifft die Vorschrift alle veralteten Gas- oder Ölheizungen, allerdings gibt es Ausnahmen: Wenn das Gerät bereits mit einer Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik ausgestattet ist, dann kann die Anlage unter Umständen länger laufen. Ausgenommen sind außerdem Heizgeräte mit weniger als vier und mehr als 400 Kilowatt Nennleistung.